село Башковичи, Кубаровская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Башковичи

Кубаровская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5885Башковичи, с. каз.при рч. Любке.2010166476Церковь православная 1. Базаров 2.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Кубаровская волость
259БашковичиДеревня2036118121
260БашковичиСело20353Церковь, церковно-приход. школа, ярмарки: 26 Июня, 15 августа, школа грам., мел. лав.

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