застенок Букетово, застенок Букетово, Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Букетово

Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Богинская волость
Букетово, з., (гр. де-Броэль-Плятера), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 15, у. гор. 108 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Дукшты 45 в.
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