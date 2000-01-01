Населенное место

Загорье или Линновщина, д., оз. Укля, жит. 58 (29 м. 29 ж.), дес. 19, у. гор. 76 в., вол. пр. 20 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Бальбиново 33 в.