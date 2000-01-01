деревня Линковщина, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Линковщина

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Иодская волость
Загорье или Линновщина, д., оз. Укля, жит. 58 (29 м. 29 ж.), дес. 19, у. гор. 76 в., вол. пр. 20 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Бальбиново 33 в.
Дисненский уезд, Перебродская волость
Линковщина, д., оз. Глубокое, жит. 116 (61 м. 55 ж.), дес. 200,06, у. гор. 49 в., вол. пр. вдесь, ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Бальбиново 38 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д. Линковщина1

Мы используем куки для улучшения работы сайта.