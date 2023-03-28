деревня Ново-Кондаковская, деревня Ново-Кондаковская, Нижне-Каинская волость, Каинский уезд (на 1911) — Familio

Ново-Кондаковская

Нижне-Каинская волость, Каинский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
План деревни Ново-Кондаковой Нижне-Каинской волости Каинского округа Томской губернии. 1887 г, 1887 г. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Каинский округ
1736Ново-Кондаковская (Новая), д. каз.при р. Оми.481575234230

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Нижне-Каинская волость
4Дер. Ново-Кондакова5864715108
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