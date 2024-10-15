деревня Новое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Новое

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьнки д. Новой Корбангской вол. Кадниковского уезда Е. Ф. Яруничевой за один душевой надел. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Новое Корбанской волости Кадниковского уезда Е. Я. Шаховой о неправильном отобрании у ее сына Константина Балова земли в пользу крестьянина Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578, 597. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4568Новое, д. вл.при р. Корбанге.3716167165

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Корбанская волость
761. Новая, деревня бывшая владельческая, при речке Корбанге, дворов 27, жителей 162, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корбангская волость
4932НопоеПироговск.ГеоргиевскийВонлярских382,546106104

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Воробьевский сельсовет
Новое 3995деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 61,5 км. Летнее: —.Зимнее: 89,5 км. Летнее: —.4139

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245879Новоедеревня59°37'с.ш.40°52'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Воробьевское сельское поселение
19638416246д Новоедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.