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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьнки д. Новой Корбангской вол. Кадниковского уезда Е. Ф. Яруничевой за один душевой надел. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Новое Корбанской волости Кадниковского уезда Е. Я. Шаховой о неправильном отобрании у ее сына Константина Балова земли в пользу крестьянина Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578, 597. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4568Новое, д. вл.при р. Корбанге.3716167165
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
761. Новая, деревня бывшая владельческая, при речке Корбанге, дворов 27, жителей 162, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4932НопоеПироговск.ГеоргиевскийВонлярских382,546106104
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Новое 3995деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 61,5 км. Летнее: —.Зимнее: 89,5 км. Летнее: —.4139
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245879Новоедеревня59°37'с.ш.40°52'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638416246д Новоедеревня