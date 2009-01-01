деревня Асаревичи, Брагинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Асаревичи

Брагинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Речицкий уезд
Ассаревицк1Скороподский46161160

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Иолчанская волость
Ассаревичи, деревня59285143110815
Ассаревичи, имение121143210915

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Брагинский район, Новоиолченский сельсовет
д Асаревичи329

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Брагинский район, Новоиолченский сельсовет
д. Асаревичи216

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