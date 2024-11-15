агрогородок Пиревичи, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Пиревичи

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
Д. Пиревичи с дер.13Мих. Серг. Башилов60324234

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Староруднянская волость
450. Пиревичи, деревня бывшая владельческая, дворов 93, жителей 570, винокуренный завод, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Старо-Руднянская волость
3Село ПиревичиЛиб.-Ром. ж. д. руч. ОкреПиревичск. с. о. 134601568Пиревичского пр. 12742
30Им. ПиревичиЛиб.-Ром. ж. д. реч. Окревдове тайн. сов. А. Рогович, пр. 13744Пиревичского пр. 12742

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район, Пиревичский сельсовет
д Пиревичи1147

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Пиревичский сельсовет
аг. Пиревичи406

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