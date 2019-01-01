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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6423Лычево, с. вл.при пруде.231947142133Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
473. Лычево, село бывшее владельческое, при реке Ирмиезе, дворов 56, жителей 275, церковь православная
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7415Лычево село38562662513
7416Усадьба наследников Парского при селе Лычеве71662513
7417Усадьба Мельниковой при селе Лычеве51662513
7418Усадьба крест. Астафьева при селе Лычеве81662513
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5154Лычевосело56°31'40°02'O-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24603432131с Лычевосело