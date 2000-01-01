деревня Болеботино, деревня Болеботино, Федорцевская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Болеботино

Федорцевская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3970Болеботино, д. вл.при оз. Заболотском.5743144947

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Заболотье и Мергусово. Д. Калошино, Замосье, Балебатино, Скаринино, Смолино, Копалово, Толстоухова, Переславищи, Федорцево, Демидово, Полубарское, Морозово, Макарово, Показать все 5Гр. Ел. Карл. Хребтович12113389

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Федорцевская волость
4677Болеботино деревня13419205555
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