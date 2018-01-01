посёлок Егерский 1-й, посёлок Егерский 1-й, Знаменский район, Орловская область (на 2018) — Familio

Егерский 1-й

Знаменский район, Орловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Красниковская волость
Хутор Егерьский6Красниковское волостное правление

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
292250Егерский 1-йпосёлок53°25'с.ш.35°36'в.д.N-36-096
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