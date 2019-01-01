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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3232Федотьево, с. вл.при колодцах.1518165789798Церквей православных 2. Ярмарка. Фабрика 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Федотьево с 7 селениями2Кн. Дм. Петр. Салтыков59740156
С. Федотьево9Екат. Ив. Любарская109718
С. Федотьево51Вар. Осип. Сулима1852625
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1331. Федотьево, село бывшее владельческое и государственное, дворов 147, жителей 1019, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православных, школа, 4 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Федотьево24617225121124344635416987[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Федотьево село9172Речка Кишня24078275015324017—волостн. правл.2 цер., уч. М. Н. П., ярм. 1 и 2 июля, каз. вин. лав., фельдш., вол. пр., поч. отд., бог., 5 ветр. мел., 5 кирп. зав., 3 крупор., 3 прос., 7 мел. лав., 2 масл., солод., 2 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1472Федотьевосело54°33'с.ш.40°20'в.д.N-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646498101с Федотьевосело