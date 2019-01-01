село Федотьево, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Федотьево

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3232Федотьево, с. вл.при колодцах.1518165789798Церквей православных 2. Ярмарка. Фабрика 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Федотьево с 7 селениями2Кн. Дм. Петр. Салтыков59740156
С. Федотьево9Екат. Ив. Любарская109718
С. Федотьево51Вар. Осип. Сулима1852625

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Федотьевская волость
1331. Федотьево, село бывшее владельческое и государственное, дворов 147, жителей 1019, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви православных, школа, 4 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Спасский уезд, Федотьевская волость
село Федотьево24617225121124344635416987[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Федотьевская волость
Федотьево село9172Речка Кишня24078275015324017волостн. правл.2 цер., уч. М. Н. П., ярм. 1 и 2 июля, каз. вин. лав., фельдш., вол. пр., поч. отд., бог., 5 ветр. мел., 5 кирп. зав., 3 крупор., 3 прос., 7 мел. лав., 2 масл., солод., 2 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1472Федотьевосело54°33'с.ш.40°20'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Федотьевское сельское поселение
61646498101с Федотьевосело

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