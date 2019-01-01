деревня Заветово, деревня Заветово, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Заветово

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
611Заветово (Ладыжино), сц. вл.при пруде и руч. Сухом Орлице.452740208198

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Болховский уезд
Сц. Заветово-Ладыгино2Анд. Анд. Деревицкий и Екат. Вас. и Герольдштейн2081740

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Бунинская волость
114. Ладыжино (Заветово), сельцо бывшее владельческое, при речке Холхе, дворов 63, жителей 423, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Бунинская волость
Заветово (сельцо)14Хотынец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
292200Заветоводеревня53°08'с.ш.35°37'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Бунинское сельское поселение
54655413121д Заветоводеревня
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