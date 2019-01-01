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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
611Заветово (Ладыжино), сц. вл.при пруде и руч. Сухом Орлице.452740208198
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Болховский уезд
Сц. Заветово-Ладыгино2Анд. Анд. Деревицкий и Екат. Вас. и Герольдштейн2081740
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
114. Ладыжино (Заветово), сельцо бывшее владельческое, при речке Холхе, дворов 63, жителей 423, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Заветово (сельцо)14Хотынец
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292200Заветоводеревня53°08'с.ш.35°37'в.д.N-36-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54655413121д Заветоводеревня