деревня Тимоховка, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Тимоховка

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Городищенская волость
22Дер. Тимоховкапочт. трактер. ГолубинеСельскому общ. 2911479Любижского пр. 6318
34Имение Тимоховкапочт. трактер. Голубипедв. Н. Ив. Загоровскому, прав. 111Любижск. прав. 6318

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Овсянковский сельсовет
д Тимоховка35

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Овсянковский сельсовет
д. Тимоховка37

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