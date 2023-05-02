деревня Наквасино, деревня Наквасино, Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Наквасино

Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Наквасино Никольской волости Ярославского уезда Василия Федоровича Смирнова на решение волостного суда о взыскании денег в пользу отца Фед Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Наквасино Никольской волости Ярославского уезда Федором Сергеевичем Смирновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–18 Показать все
Дело по иску кр-нки Ярославского уезда Никольской волости дер. Наквасина Клавдии Васильевны Шашиной об изъятии надела земли у односельчанина Ивана Горшкова. 1911 г. // Го Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
219Наквасино, д. вл.при колодце.2710133447
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