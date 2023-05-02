- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Наквасино Никольской волости Ярославского уезда Василия Федоровича Смирнова на решение волостного суда о взыскании денег в пользу отца Фед Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Наквасино Никольской волости Ярославского уезда Федором Сергеевичем Смирновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–18 Показать все
Дело по иску кр-нки Ярославского уезда Никольской волости дер. Наквасина Клавдии Васильевны Шашиной об изъятии надела земли у односельчанина Ивана Горшкова. 1911 г. // Го Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
219Наквасино, д. вл.при колодце.2710133447