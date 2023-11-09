село Руновщина, село Руновщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Руновщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
420Надеждовка (Руновщина), с. вл.при колодцах.201950152189Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Руновщина17Князь Андр. Ив. Эристов15556

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Щербаковская волость
80. Руновщина (Надеждовка), село бывшее владельческое, при речке Свинковке, дворов 108, жителей 500, церковь православная, питейный дом, 5 лавок, ярмарка — в день св. Гео Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Руновщинская волость
22.0Руновщина селоРуновщинское крестьян собственников1810996225315341656

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Руновщинская волость
село Руновщина
Полтавская губерния, Полтавский уезд
село Руновщина

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19147Рунівщинаселоцентр сільської радир-н Полтавськийсільрада Рунівщинська
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