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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
420Надеждовка (Руновщина), с. вл.при колодцах.201950152189Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Руновщина17Князь Андр. Ив. Эристов155—56
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
80. Руновщина (Надеждовка), село бывшее владельческое, при речке Свинковке, дворов 108, жителей 500, церковь православная, питейный дом, 5 лавок, ярмарка — в день св. Гео Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
22.0Руновщина селоРуновщинское крестьян собственников—1810996—225315341656
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Руновщина
село Руновщина
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19147Рунівщинаселоцентр сільської радир-н Полтавськийсільрада Рунівщинська