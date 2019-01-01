деревня Князево, деревня Князево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Князево

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Сенновская волость
Фоминка4-я (Князево, Кавказидевская, с. Сцепное).1489сельцоКнязевск.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
617126Князеводеревня52°05'с.ш.39°12'в.д.N-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Комсомольское сельское поселение
20643422111д Князеводеревня
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