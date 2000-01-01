деревня Родионцево, деревня Родионцево, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Родионцево

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству крестьянки деревни Родионцево Глебовской волости У. А. Васильевой об укреплении в личную собственность надельной земли. // Гос. архив Показать все
Дело о земельных операциях в пределах Глебовской волости деревни Родионцево и Малые Сокольники. 1907–1908 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Оп Показать все
Дело о выделе к одному месту надельной земли крестьянам Глебовской волости деревни Родиоцево: А. И. Васильеву на 7 душевых паев и Я. Ф. Безпалову на 2 пая. 1911–1915 гг. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Глебовской волости деревни Родионцево, Я. Ф. Безпалов о выдаче ему беспроцентной от казны ссуды в размере 100 руб. на покупку лошади и кор Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Глебовской волости деревни Родионцево, А. И. Васильева, о выдаче ему беспроцентной от казны ссуды в размере 150 руб. на раскорче Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли на 2 души из состава надела крестьян деревни Родионцево Глебовской волости крестьянке Переславской волости Федоро Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
4043Родионцево (Дубец нижний), д. каз.при рч. Дубце.133082130

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4339Родионцево деревня327133138
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