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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Административное дело по ходатайству крестьянки деревни Родионцево Глебовской волости У. А. Васильевой об укреплении в личную собственность надельной земли. // Гос. архив Показать все
Дело о земельных операциях в пределах Глебовской волости деревни Родионцево и Малые Сокольники. 1907–1908 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Оп Показать все
Дело о выделе к одному месту надельной земли крестьянам Глебовской волости деревни Родиоцево: А. И. Васильеву на 7 душевых паев и Я. Ф. Безпалову на 2 пая. 1911–1915 гг. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Глебовской волости деревни Родионцево, Я. Ф. Безпалов о выдаче ему беспроцентной от казны ссуды в размере 100 руб. на покупку лошади и кор Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Глебовской волости деревни Родионцево, А. И. Васильева, о выдаче ему беспроцентной от казны ссуды в размере 150 руб. на раскорче Показать все
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли на 2 души из состава надела крестьян деревни Родионцево Глебовской волости крестьянке Переславской волости Федоро Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4043Родионцево (Дубец нижний), д. каз.при рч. Дубце.133082130
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4339Родионцево деревня327133138