деревня Городище, деревня Городище, Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Городище

Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Фотопортрет погрудный "Макарьин И. П, 1913 г. р, уроженец д. Городище Усть-Вельской волости Вельского уезда, с 1933 г. председатель колхоза "Устьвель", в конце 1930-х гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2298Городище (Городок), д. удел.при р. Ваге.51720

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Устьвельская волость
2020ГородищеУстьвельское.Троицкий-Вельскийбывшие удельные87134034

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Устьвельская волость
Городище85928деревняРусские17424284
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