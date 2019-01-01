село Новоселки, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Новоселки

Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2672Мордовские Новоселкн, д. каз.при колодцах.373797296321

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Теньгушевская волость
1073. Мордовские Новоселки, деревня бывшая государственная, при речке Варнаевке, дворов 137, жителей 789, часовня

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Теньгушевская волость
деревня Мордовские-Новоселки«Теньгушевское» поч. отделение378

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Выксунский уезд, Вознесенская волость
М. Новоселки дер.72Новосельск. 1640Вознесен. 675170

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вознесенский район
18649Новоселкисело54°50'42°45'N-38-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вознесенский муниципальный район, Сельское поселение Бутаковский сельсовет
22619416131с Новоселкисело

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