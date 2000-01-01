деревня Ново-Пески, деревня Ново-Пески, Песковская волость, Слонимский уезд (на 1905) — Familio

Ново-Пески

Песковская волость, Слонимский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Песковская волость
526. Новопески, (Костенево), деревня бывшая владельческая, дворов 25, жителей 298, волостное правление (уездный город в 80 верстах). В 2 верстах — усадьба Пески, каплц., Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Песковская волость
Ново-ПескиДеревня403117721Картуз-Береза
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