село Бахтияровка, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Бахтияровка

Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Находки

Где упоминается данное место
Лист опросный о селе Бахтияровке Пришибинской волости, нач. XX века. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
289Бахтияровка, д. к.при рч. Подстепке.2542172539543Мечети 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Пришибинская волость
126. Бахтияровка, деревня бывшая государственная, при реке Подстепке, дворов 226, жителей 1877, 2 мечети, 2 школы, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ленинский район
13664Бахтияровкасело48°43,0' с.ш.45°08,0' в.д.M-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ленинский муниципальный район, Бахтияровское сельское поселение
18630402101с Бахтияровкасело

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