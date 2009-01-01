агрогородок Степанки, Жабинковский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Степанки

Жабинковский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Сехновичская волость
380. Степанки, село бывшее владельческое, дворов 28, жителей 420, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, ветряная мельница. В 4 ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Сехновичская волость
деревня Степанки125130782423414941455294921

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Сехновичская волость
СтепанкиСело55121249Жабинка

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Жабинковский район, Степанковский сельсовет
д Степанки280

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Жабинковский район, Степанковский сельсовет
аг. Степанки106

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