посёлок городского типа Владимировка — Familio

Владимировка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
670Владимировское, сел. каз.при рч. Кашлагаче.176½11½134415432

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Благодатовская волость
361. Владимирское, село бывшее государственное, при речке Кашлагаче, дворов 171, жителей 1140, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Мариупольский уезд, Благодатновская волость
2Владимировка бывшие государственные2308337641597

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5669Володимирівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Волноваськийселищна рада Володимирівська

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