деревня Тракт-Ужет, деревня Тракт-Ужет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Тракт-Ужет

Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Конторская волость
995Вершино-Ужетская, д. (п. уч. Вершино-Ужетский, 203 дол.), на рч. Ужетке 2712010515
1009Нижне-Ужетская, д. (п. уч. Нижне-Ужетский, 101 дол.), на рч. Ужетке19655525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тайшетский район
638085Тракт-Ужетдеревня56°16'98°15'O-47-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Шиткинское городское поселение
25636174111д Тракт-Ужетдеревня
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