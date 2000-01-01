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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе Никольского мещанина Ступина, живущего в дер. Воронино Шонгско-Николаевской волости, на неправильное составление владельной записи на дер. Воронино. 1899–1 Показать все
Дело по прошению доверенных от крестьян дер. Воронино Шонгско-Николаевской волости Коноплевых о выдаче доверителям владельной записи. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Воронино Шонгско-Николаевской волости Коноплева о выдаче ему свидетельства на проезд в Сибирь по железной дороге. 1902 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Воронино Шонгско-Николаевской волости Квашнина и др. о переселении. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6256.
Дело о причислении Павла и Марии Спириных в дер. Воронино Шонгско-Николаевской волости. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 7204.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6313Воронино, д. каз.при р. Юзе.4775309385Почтовая станция.
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Воронина477
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1109. Воронина, деревня бывшая государственная, при реке Юге, дворов 40, жителей 240, почтовая станция 2 крас. зав., трактир
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33578Воронинодеревня59°54'с.ш.45°36'в.д.O-38-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630408221д Воронинодеревня