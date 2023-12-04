деревня Бондары-Туловские, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Бондары-Туловские

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Игуменовская волость
Бондары-Туловские, д., жит. 73 (34 м. 39 ж.), дес. 84 в., у. гор. 45 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Березвечь 27 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
д Бондары-Туловские13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
д. Бондары-Туловские8

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