деревня Белый Камень, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Белый Камень

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Белынковичская волость
10Дер. Белый Каменьпроселочнойр. ЗуберьБорейковс. с. об. 247684Белынкович. пр. 19550
28Хут. Белый Каменьпроселочнойреч. Зуберькр. Белокаменского товарищества, прав. 71917Белынкович. пр. 19550

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Белынковичский сельсовет
д Белый Камень45

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Новосамотевичский сельсовет
д. Белый Камень39

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