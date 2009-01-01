- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
185. Затекласы (Ухватка), застенок бывший владельческий, двор 1, жителей 10, церковь православная, кладб.
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
30ЗацеклясьеимениеколодецЛепельского, римско-католическогонаследникам И. Штромберга, двор. , кат.1
54АнтолесьеусадьбаколодецПышнянского, православногоВеремеенкам, двор.н/д
87ЗатеклясьедеревняСургучка, рекаПышнянского, православногоЗатеклясскому сельскому обществу4
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Затеклясье45
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Затеклясье52