деревня Затеклясье, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Затеклясье

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Пышнянская волость
185. Затекласы (Ухватка), застенок бывший владельческий, двор 1, жителей 10, церковь православная, кладб.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Пышнянская волость
30ЗацеклясьеимениеколодецЛепельского, римско-католическогонаследникам И. Штромберга, двор. , кат.1
54АнтолесьеусадьбаколодецПышнянского, православногоВеремеенкам, двор.н/д
87ЗатеклясьедеревняСургучка, рекаПышнянского, православногоЗатеклясскому сельскому обществу4

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д Затеклясье45

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Стайский сельсовет
д. Затеклясье52

Мы используем куки для улучшения работы сайта.