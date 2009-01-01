деревня Коптевичи, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Коптевичи

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Коптевичская волость
166. Коптевичи, село бывшее владельческое, при реке Увялке, дворов 89, жителей 693, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, больница, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Коптевичская волость
село Коптевичи9525504231351230621704476508

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Коптевичская волость
20КоптевичиселениеУлла, рекаКоптевичского, православногоКоптевичскому сельскому обществу149

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д Коптевичи164

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д. Коптевичи79

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