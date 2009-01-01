агрогородок Ревятичи, Берёзовский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Ревятичи

Берёзовский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Ревятичская волость
429. Ревятичи, село бывшее государственное, при ручье Венец, дворов 23, жителей 301, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, часовн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Ревятичская волость
село Ревятичи143266803429917811719350051

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Ревятичская волость
РевятичиСело480523010Линево

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Березовский район, Сигневичский сельсовет
д Ревятичи789

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Берёзовский район, Сигневичский сельсовет
аг. Ревятичи303

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