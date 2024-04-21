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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2003Алексеевка (Лутковка), мест. вл.при р. Малой Виси.7993012599Церковь православная 1.
2004Петровка (Лутковка), д. вл.при р. Малой Виси.7992910996
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
458. Алексеевка (Петровка, Лутковка, Ясиноватка), местечко бывшее владельческое, при пруде и балке Малой Высе, дворов 93, жителей 493, церковь православная, 2 лавки
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Петровка (сельское общество)296257119