село Лутковка, село Лутковка, Мартоношская волость, Елисаветградский уезд (на 1916) — Familio

Лутковка

Мартоношская волость, Елисаветградский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2003Алексеевка (Лутковка), мест. вл.при р. Малой Виси.7993012599Церковь православная 1.
2004Петровка (Лутковка), д. вл.при р. Малой Виси.7992910996

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Маловысковская волость
458. Алексеевка (Петровка, Лутковка, Ясиноватка), местечко бывшее владельческое, при пруде и балке Малой Высе, дворов 93, жителей 493, церковь православная, 2 лавки

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Мартоношская волость
деревня Петровка (сельское общество)296257119
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