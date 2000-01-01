село Войново, село Войново, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Войново

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
524Вознесенское (Воиново), с. вл.при р. Орсе.129106596Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Лучанская волость
157. Воиново (Вознесенское), село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 144, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Лучанская волость
Войнова (село)12Город Болхов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
63953Войновосело53°26'с.ш.35°50'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Боровское сельское поселение
54604408111с Войновосело
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