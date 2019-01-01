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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Суходолье Среднинской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 22 января 1916 г. о незаконном Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Суходолье Среднинской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Суходолье Среднинской вол. Новосильского у. Ч. 3. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3183Суходолье (Квасовка), д. каз.при рч. Пшевке.222122136149
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63257Суходольедеревня52°52'с.ш.37°14'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608416136д Суходольедеревня