деревня Суходолье, деревня Суходолье, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Суходолье

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Суходолье Среднинской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 22 января 1916 г. о незаконном Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Суходолье Среднинской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Суходолье Среднинской вол. Новосильского у. Ч. 3. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3183Суходолье (Квасовка), д. каз.при рч. Пшевке.222122136149

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
63257Суходольедеревня52°52'с.ш.37°14'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Песоченское сельское поселение
54608416136д Суходольедеревня
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