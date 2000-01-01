- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О назначении пенсии жене солдата Бубновой Е. Д., жительнице с. Константинова Воскресенской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
91Константиновка, д. уд.при рч. Вертлявке.810128352419
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
84. Константиновка, деревня бывшая удельная, дворов 133, жителей 803, 2 лавки, 5 воскобоен, 22 маслобойни, пожарн. сар.