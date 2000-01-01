посёлок городского типа Алексеево-Дружковка — Familio

Алексеево-Дружковка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
858Дружковка (Коробьино), с. вл.при рч. Кривом-Торце.255071250271Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Дружковская волость
223. Дружковка, село бывшее владельческое, при реке Кривом Торце, дворов 202, жителей 991, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, лавка. Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Сантуриновская волость
10. № по учету земель: 1164.Дружковка и д. Николаевка бывшие помещичьи3269749631937

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5199Олексієво-Дружківкаселище міського типуцентр селищної радим. Дружківкаміськрада Дружківська, селищна рада Олексієво- Дружківська

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