село Преображенка, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Преображенка

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Быстрове Дмитрии Ивановиче, крестьянине с. Преображенского, Богдановской вол., Самарского уезда, обвинявшемся по ст. 246. 1903–1904 гг. // Гос. архив Российской Фе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
101Преображенское (Гвардейская Слобода, Бурачки), с. каз.при рч. Бурачке.474090352369Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Богдановская волость
21. Преображенское (Бурачки, Гвардейцы), село бывшее государственное, при реке Кппеле и речке Бурачке, дворов 123, жителей 796, церковь православная, 4 вод. мльн.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Богдановская волость
С. Преображенское. (Гвардейны) Б. Госуд. Русск. Правосл.42Р. Кинель47478185412442

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
56187Преображенкасело53°18'с.ш.50°45'в.д.N-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Сколково
36618444111с Преображенкасело

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