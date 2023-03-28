деревня Гремячка, Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Гремячка

Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1390Гремячка, д. каз.при рч. Гремячке.53197302342Завод кожевенный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Красно-Горская волость
611. Гремячка, деревня бывшая государственная, при речке Гремячке, дворов 110, жителей 738, школа, кожевня, 2 шорн. звд., 2 овчинных завода

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