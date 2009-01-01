деревня Новая Мышь, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Новая Мышь

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Новомышская волость
528. Новая-Мышь, местечко бывшее государственное, при реке Мышанке, дворов 162, жителей 1031, волостное правление, церковь православная, церковь римско-католическая, 3 ев Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Новогрудский уезд, Новомышская волость
местечко Новая-Мышь124313681788125471515810629492

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Ново-Мышская волость
Мышь Новая, м.3862320320649

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Новомышский сельсовет
д Новая Мышь1370

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Новомышский сельсовет
д. Новая Мышь592

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