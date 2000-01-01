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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
489Нижние Станки (Барыбинская, Село Вартемякки, Вертемякки), д. вл.при р. Охте.29¼станов. кварт.279198Вартемяккская почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
10. Нижние Станы (Барыбинская), деревня бывшая владельческая, при реке Охте, дворов 24, жителей 140, пчт. полуст., 2 лавки, 2 постоялых двора
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Станки Нижние д.304 стан113 участок15станция Вартемяки.