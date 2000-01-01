деревня Нижние Станки, Вартемякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Нижние Станки

Вартемякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
489Нижние Станки (Барыбинская, Село Вартемякки, Вертемякки), д. вл.при р. Охте.29¼станов. кварт.279198Вартемяккская почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Бартемякская волость
10. Нижние Станы (Барыбинская), деревня бывшая владельческая, при реке Охте, дворов 24, жителей 140, пчт. полуст., 2 лавки, 2 постоялых двора

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Вартемякская волость
Станки Нижние д.304 стан113 участок15станция Вартемяки.

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