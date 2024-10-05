деревня Артемово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Артемово

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом умершего крестьянина Вологодской губ. Грязовецкого уезда, Семенцевской вол., д. Артемова Александра Федорова Кузнецова. 1917 г. // Гос. архив Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Артемово Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Дело о выкупе душевого надела земли крестьянином Н. Л. Молчановым д. Артемово Семенцевской вол. Грязовецкого уезда. 1879–1880 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело о выкупе двух душевых наделов земли крестьянином д. Артемово Семенцевской вол. Грязовецкого уезда Г. Морозовым. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. О Показать все
Дело о поступлении особого взноса на два душевых надела земли по д. Артемово Семенцевской вол. Грязовецкого уезда от крестьянина В. К. Ломова. 1880 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело о возобновлении застрахования строений Санкт-Петербургского купца Иванова Федора Ивановича в деревне Артемове Семенцовской волости Грязовецкого уезда. 1883 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Плосковской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2832Артемово, д. разновед.близь рч. Ельника.2520588671

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ростиловская волость
90АртемовоСопелкинскоесвободные хлебопашцы153644
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
44аАртемовоАртемовскоебывшие государственные367384
44бАртемовоАртемовскоебывшие государственные112223

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенцевская волость
Артемово25506деревняРусские78139182321

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Октябрьский сельсовет
Артемово (1 торг. зав. шк. I ст.)1998деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 71 км. Летнее: —.8078

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249288Артемоводеревня58°39'с.ш.40°14'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432126д Артемоводеревня

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