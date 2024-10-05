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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом умершего крестьянина Вологодской губ. Грязовецкого уезда, Семенцевской вол., д. Артемова Александра Федорова Кузнецова. 1917 г. // Гос. архив Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Артемово Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Дело о выкупе душевого надела земли крестьянином Н. Л. Молчановым д. Артемово Семенцевской вол. Грязовецкого уезда. 1879–1880 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело о выкупе двух душевых наделов земли крестьянином д. Артемово Семенцевской вол. Грязовецкого уезда Г. Морозовым. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. О Показать все
Дело о поступлении особого взноса на два душевых надела земли по д. Артемово Семенцевской вол. Грязовецкого уезда от крестьянина В. К. Ломова. 1880 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело о возобновлении застрахования строений Санкт-Петербургского купца Иванова Федора Ивановича в деревне Артемове Семенцовской волости Грязовецкого уезда. 1883 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Плосковской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2832Артемово, д. разновед.близь рч. Ельника.2520588671
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
90АртемовоСопелкинскоесвободные хлебопашцы153644
44аАртемовоАртемовскоебывшие государственные367384
44бАртемовоАртемовскоебывшие государственные112223
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Артемово25506деревняРусские78139182321
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Артемово (1 торг. зав. шк. I ст.)1998деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 71 км. Летнее: —.8078
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249288Артемоводеревня58°39'с.ш.40°14'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432126д Артемоводеревня