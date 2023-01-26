деревня Ерчино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ерчино

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
1311Ерчина, д.при Кукозере.136103½51516Часовня православная.

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Чернослободская волость
27646. ЕрчинаКемскоеРеке Кеме13942До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 1½. До почтового отделения: 42. До пароходной пристани: 86. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 36. Не крестьянское: —. Крестьянское: 34. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
33430Ерчинодеревня61°04'с.ш.37°34'в.д.P-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Кемское сельское поселение
19622428156д Ерчинодеревня

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