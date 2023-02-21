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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о постройке часовни в деревне Фатьяновской Заборской волости Тотемского уезда. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Опись 1. Дело 18378.
Дело по жалобе солдатской вдовы, крестьянки деревни Фатьяновской Заборской волости Тотемского уезда Мякшиной (Мякишной) Н. И. об отказе в назначении ей пособия. 1913 г. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Цареконстантиновской Заборской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9495Фатьяновская (Фатьяново), д. удел.при рч. Кузеньге.79139187471
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
128128ФатьяновскоеЗаборское.Царе-Константиновскийбывшие удельные76163910088
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Фатьяновская673162деревняРусские459399192
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Фатьяново 2549деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 281 км. Летнее: —.4045
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33793Фатьяноводеревня60°31'с.ш.43°13'в.д.P-38-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642416306д Фатьяноводеревня