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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разделе имения между крестьянами Андреевыми д. Алексейково Харинской вол. Тотемского уезда. 1875 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 2801.
Дело о ссылке в Сибирь крестьянина Харинской волости деревни Алексейкова Ивана Вахрушева за убийство крестьянина Прохора Андреева. 1874–1875 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Кептурской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9828Алексейково, д. каз.при р. Туре.74352688104
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1438. Алексейкова, деревня бывшая государственная, при речке Кептуре, дворов 44, жителей 290, 3 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11АлексейковоТимановское.Воскресенскийбывшие государственные75669204205
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Алексейково (кх.,1 торг. завед.,шк. I ст.) 3796деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 49 км. Летнее: —.Зимнее: 315 км. Летнее: —.99102
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34207Алексейководеревня59°55'с.ш.43°46'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608460106д Алексейководеревня