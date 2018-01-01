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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
332Кульм (Мадар), нем. кол.при рч. Когильнике.120—137752702Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
168. Кульм, колония немцев, при речке Кушивнике, дворов 146, жителей 2249, волостное правление (у г. 113 в.), лютеранская церковь, школа, 5 лавок
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
колония Кульм
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17561Підгірнеселоцентр сільської радир-н Тарутинськийсільрада Підгірненська