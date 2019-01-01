посёлок Шкагалишкас, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2019) — Familio

Шкагалишкас

Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Креславская волость
22ШкагалишкидеревняколодецКреславского, римско-католическогоКреславскому сельскому обществу2

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Краславский район, Удришский сельсовет
населенный пункт Шкагалишки3159788

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts
Škagališkasagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=4153

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