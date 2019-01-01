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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1972Чижево, с. каз.при р. Могоче.25станов. кварт.140336391Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
794. Чижово, село бывшее государственное, при реке Мологе, дворов 148, жителей 881, церковь православная, школа, лавка, ст. квр.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
31Чижово2041½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111487Чижовосело57°58'36°27'O-37-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604437241с Чижовосело