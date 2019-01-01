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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2254Малобрусянское (Брусяны, Брусянка малая), сел.при рч. Брусянке.361548176195Церковь православная 1. Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
485. Малая Брусянка (Мало-Брусянское, Брусяны), село бывшее государственное, при речке Брусянке, дворов 109, жителей 800, церковь православная, часовня, постоялый двор, 2 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) с. Мало-Брусянское, ва р. Брусянке, пр. церк., шк. грам., распл.Мало-Брусянское общество147330334Бывшие государственныеПравославныеРусские3515
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
5. Мало-Брусянское, с. 186399429828русские823латыши4Логиновскойр. Брусянка18ст. Косулино6141416186тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89075Малобрусянскоесело56°45'с.ш.61°09'в.д.O-41-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65706000306с Малобрусянскоесело