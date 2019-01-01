село Малобрусянское, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Малобрусянское

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2254Малобрусянское (Брусяны, Брусянка малая), сел.при рч. Брусянке.361548176195Церковь православная 1. Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Лошновская волость
485. Малая Брусянка (Мало-Брусянское, Брусяны), село бывшее государственное, при речке Брусянке, дворов 109, жителей 800, церковь православная, часовня, постоялый двор, 2 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Логиновская волость
11) с. Мало-Брусянское, ва р. Брусянке, пр. церк., шк. грам., распл.Мало-Брусянское общество147330334Бывшие государственныеПравославныеРусские3515

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Баженовский район (б. Белоярский) , Малобрусянский сельсовет
5. Мало-Брусянское, с. 186399429828русские823латыши4Логиновскойр. Брусянка18ст. Косулино6141416186тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
89075Малобрусянскоесело56°45'с.ш.61°09'в.д.O-41-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000306с Малобрусянскоесело

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