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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2830Алексеевка, сц. вл.при р. Паре.552857264232
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1060. Алексеевка, сельцо бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 78, жителей 463, волостное правление (уездный город в 60 верстах), часовня, лавка, станция железнодор Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Алексеевское1871124213498156316023165[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Алексеевка сельцо6950при р. Паре7228427756116261—волостн. правл.3 кузьн., кон. зав., баз. еженед., ярм. 8 сент., каз. вин. лавка, почтов. отд., волостн. правл.
Алексеевка кр. Першаевой ст. при мел.695111—116261—волостн. правл.
С. Алексеевка г. Шиловского вл. ус.6988при р. Паре8641016160—АлексеевкаКварт. зем. начальника
С. Алексеевка г. г. Шиловских баз. пл.6989при р. Паре917153216160—АлексеевкаКаз. вин., лав., поч. отд.
С. Алексеевка г. г. Шиловских в. мел6990при р. Паре15—516160½Алексеевка
Сельцо Алексеевка ветр. мел. кр. Першаева699311—116261—Алексеевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
287Алексеевкасело53°32'с.ш.41°16'в.д.N-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640403101с Алексеевкасело