село Алексеевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2830Алексеевка, сц. вл.при р. Паре.552857264232

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Андреевская волость
1060. Алексеевка, сельцо бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 78, жителей 463, волостное правление (уездный город в 60 верстах), часовня, лавка, станция железнодор Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Андреевская волость
село Алексеевское1871124213498156316023165[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Андреевская волость
Алексеевка сельцо6950при р. Паре7228427756116261волостн. правл.3 кузьн., кон. зав., баз. еженед., ярм. 8 сент., каз. вин. лавка, почтов. отд., волостн. правл.
Алексеевка кр. Першаевой ст. при мел.695111116261волостн. правл.
С. Алексеевка г. Шиловского вл. ус.6988при р. Паре8641016160АлексеевкаКварт. зем. начальника
С. Алексеевка г. г. Шиловских баз. пл.6989при р. Паре917153216160АлексеевкаКаз. вин., лав., поч. отд.
С. Алексеевка г. г. Шиловских в. мел6990при р. Паре15516160½Алексеевка
Сельцо Алексеевка ветр. мел. кр. Першаева699311116261Алексеевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
287Алексеевкасело53°32'с.ш.41°16'в.д.N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
61640403101с Алексеевкасело

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