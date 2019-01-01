Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

1060. Алексеевка, сельцо бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 78, жителей 463, волостное правление (уездный город в 60 верстах), часовня, лавка, станция железнодор

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Алексеевка сельцо 6950 при р. Паре 72 284 277 561 162 61 — волостн. правл. 3 кузьн., кон. зав., баз. еженед., ярм. 8 сент., каз. вин. лавка, почтов. отд., волостн. правл.

Алексеевка кр. Першаевой ст. при мел. 6951 1 1 — 1 162 61 — волостн. правл.

С. Алексеевка г. Шиловского вл. ус. 6988 при р. Паре 8 6 4 10 161 60 — Алексеевка Кварт. зем. начальника

С. Алексеевка г. г. Шиловских баз. пл. 6989 при р. Паре 9 17 15 32 161 60 — Алексеевка Каз. вин., лав., поч. отд.

С. Алексеевка г. г. Шиловских в. мел 6990 при р. Паре 1 5 — 5 161 60 ½ Алексеевка