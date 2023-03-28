деревня Лисье, Пермский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Лисье

Пермский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Сергинская волость
84) д. Лисье, при р. Сылве и болотеКосачевское общество8164Бывшие помещичьиПравославныеРусские644

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Пермский округ, Серьгинский район , Огрызковский сельсовет
7. Лисье (Шлюпина), д. 10161935русские35Сергинскойр. Сылва25ст. Кукуштан2755555275просел.

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