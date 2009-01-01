деревня Житьково, Борисовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Житьково

Борисовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Бытчанская волость
189. Житьков, село бывшее владельческое, при реке Охе, дворов 51, жителей 340, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Бытчанская волость
Житьково, деревня557952911010

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Борисовский район, Пригородный сельсовет
д Житьково444

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Борисовский район, Пригородный сельсовет
д. Житьково266

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